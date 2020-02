Die Masernimpfung ist ab 1 . März Pflicht

Foto: edk

Am 1 . März tritt das Masernschutzgesetz in Kraft, das zur Masernschutzimpfung für alle Kinder, die in die Kita oder die Schule gehen, verpflichtet, ebenso für viele, die in diesen und ähnlichen Einrichtungen arbeiten. Auch in und um Schwäbisch Gmünd haben Schulen und Kitas konkrete Anweisungen erhalten.

Freitag, 28. Februar 2020

Edda Eschelbach

35 Sekunden Lesedauer



2018

2765

2017

2018

2552

92

3

94

7

88

9

95

29

Für den Ostalbkreis scheint der Impfschutz gerade im Bezug auf Masern weitgehend gut zu sein. Im Impfbericht Baden-​Württemberg für das Jahrist zu lesen, dass vonKindern, die im Schuljahr/​zur Einschulungsuntersuchung kamen, für, alsoProzent ein Impfbuch vorgelegt wurde. Die Durchimpfungsquote bei den Vier– bis Fünfjährigen lag beiProzent, wobei nurProzent eine Zweitimpfung gegen Masern hatten. Die Weltgesundheitsorganisation strebt eine Durchimpfungsquote vonProzent an. Was das neue Masernschutzgesetz für Schulen und Kitas und auch die Eltern bedeutet, können Sie am. Februar in der Rems-​Zeitung nachlesen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

93 Aufrufe

143 Wörter

37 Minuten Online