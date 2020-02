Eis-​Arena Schwäbisch Gmünd: Bilanz fällt eher durchwachsen aus

Ohne die Ehrenamtlichen wäre das Betreiben der Eisbahn undenkbar. Foto: nb

Bis Sonntag hält das Eislaufvergnügen vor dem Gmünder Rathaus noch an. Die Bilanz fällt eher durchwachsen aus. Grund dafür sind die Regentage im Februar.

Freitag, 28. Februar 2020

Nicole Beuther

25 Sekunden Lesedauer



8000

375

6200





Was das für das Ergebnis insgesamt bedeutet und wie im kommenden Jahr für konstante Besucherzahlen gesorgt werden soll, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



„Die ersten drei Wochen waren rekordverdächtig, dann hat uns das Wetter eingeholt“, erklärt Robert Frank von der TouristikMarketing GmbH im RZ-​Gespräch. Konnten im vergangenen Jahr überkleine und große Eisläufer auf derQuadratmeter großen Eisbahn begrüßt werden, waren es bis Mittwoch diese Woche lediglichBesucher.

88 Aufrufe

102 Wörter

35 Minuten Online