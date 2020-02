Kreisschützentag: Ehrenpreis für den Landrat

Fotos: Caliskan

„Es gibt keinen Anlass, das Waffenrecht zu verschärfen“, sagte Kreisoberschützenmeister Reinhard Mangold am Freitagabend beim Kreisschützentag in Brainkofen und bezog sich dabei auf die Vorfälle in jüngster Zeit in Rot am See und in Hanau. Weitere Themen waren die bevorstehende Verbandsstruktur und Ehrungen.

Samstag, 29. Februar 2020

Heinz Strohmaier

36 Sekunden Lesedauer



Da keine Wahlen stattgefunden haben, hat man im Vereinsheim des SV Brainkofen nur einen „kleinen“ Kreisschützentag durchgeführt, also ohne den Einmarsch der Fahnenabordnungen und ohne musikalische Begleitung. Ein wichtiger Punkt bei den Kreisschützentagen sind aber die Ehrungen, bei denen Landrat Klaus Pavel den besonderen Ehrenpreis des Schützenkreises verliehen bekommen hat. Außerdem wurden die Kreisschützenkönige proklamiert. Zum Thema Waffenrecht sagte der Landrat, dass die Ursache für so schrecklichen Taten wie in Hanau oder Rot am See nicht die Sportwaffe sei, sondern das, was in unserer Gesellschaft passiere. „Da werden die Sportvereine zu Unrecht an den Pranger gestellt.“ Ausführlicher Bricht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

201 Aufrufe

147 Wörter

4 Stunden Online