Mahnwache gegen rechten Terror auf dem Alfdorfer Markplatz

Fotos: esc

Über 200 Menschen versammelten sich am Samstagvormittag zu einer Informations-​Mahnwache, zu der das Bündnis „Zusammen gegen Rechts — Rems-​Murr“ aufgerufen hatte. Anlass der Mahnwache in Alfdorf war das Treffen von — inzwischen verhafteten — Mitgliedern der rechtsradikalen Terrorzelle „Gruppe S“ in Alfdorf auf dem Grillplatz „Hummelgautsche“. Im Rahmen der Mahnwache wurde auch über rechtsterroristische Gruppen infomiert und zur Solidarität gegen Rechts aufgerufen.

Samstag, 29. Februar 2020

Edda Eschelbach

28 Sekunden Lesedauer



Um ihre Solidarität mit dem Rems-​Murr-​Bündnis gegen rechten Terror zu bekunden, waren unter anderem auch die IG-​Metall und das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ Schwäbisch Gmünd zur Mahnwache gekommen. Für die IG-​Metall Schwäbisch Gmünd sprach deren. Bevollmächtiger Peter Yay-​Müller. Ein ausführlicher Bericht über die Mahnwache folgt in der Rems-​Zeitung am. März in der Rems-​Zeitung.

