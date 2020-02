Samstags-​Reportage: Aus der Großküche

Wenn Dieter Jörg einkauft, sieht das etwas anders aus als bei der oft zitierten „schwäbischen Hausfrau“. Denn er kocht pro Tag für etwa 500 Menschen. „Mal so eben 50 Hähnchen im benachbarten Supermarkt holen funktioniert nicht“, sagt der Küchenchef des Casinos der Barmer Ersatzkasse auf dem Lindenfeld.

Samstag, 29. Februar 2020

Heinz Strohmaier

Unsere Samstags-​Reportage gewährt einen Einblick in die Großküche der Barmer, in der Dieter Jörg pro Tag für etwa 500 Menschen kocht. „Mal so eben 50 Hähnchen im benachbarten Supermarkt holen funktioniert nicht“, sagt der Küchenchef. Die Kolleginnen und Kollegen stellten sich ihre Mahlzeiten ganz individuell zusammen. Auch die Atmosphäre müsse stimmen, dürfe nicht aussehen, wie man sich eine Kantine der 70 er-​Jahre vorstelle.



