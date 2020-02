Schulsozialarbeit in der Dorfschule sinnvoll?

Braucht man in einer Grundschule auf dem Land Schulsozialarbeit? Diese Frage hat der Durlanger Gemeinderat mit einem klaren „Ja“ beantwortet.

Samstag, 29. Februar 2020

Gerold Bauer

Schulleiterin Maria-​Anna Pfleghar ließ in ihrem Sachvortrag in der Sitzung des Gemeinderats gestern Abend keinen Zweifel daran, dass Schulsozialarbeit auch an der Durlanger Christoph-​von-​Schmid-​Grundschule überaus sinnvoll sei. „Wir haben in Durlangen eine sehr gute Grundschule mit einem Ganztagesangebot“, unterstrich die Rektorin. Aber auch in Durlangen habe sich die Situation in den Familien verändert.





