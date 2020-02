So haben es zwei Schwestern aus Lorch in die Kulturakademie geschafft

Foto: pr

Musiker unter sich: Jedes Jahr treffen sich 160 Kinder und Jugendliche bei der Kulturakademie der Stiftung Kinderland Baden-​Württemberg. Dieses Mal sind aus Lorch zwei Schwestern dabei.

Samstag, 29. Februar 2020

Eva-Marie Mihai

51 Sekunden Lesedauer



Luisa Schwarz und Amelie Schwarz aus Lorch lieben Musik. Das ist deutlich zu hören, wenn sie davon sprechen. Die Schwestern besuchen beide das Gymnasium Friedrich II. in Lorch. Ihre Faschingsferien haben beide mit Gleichgesinnten an der Kulturakademie verbracht.





Die Kulturakademie der Stiftung Kinderland Baden-​Württemberg gibt jährlich 160 Schülern die Chance, ihre Fähigkeiten in den Bereichen Kunst, Literatur, Musik oder MINT zu vertiefen. In den Partnereinrichtungen an der Landesakademie in Ochsenhausen und der Hochschule für Musik in Karlsruhe verbringen jeweils 20 Talente aus ganz Baden-​Württemberg eine Kreativwoche, in der die Schüler mit Experten zusammenarbeiten und ihre Begabungen entfalten.





16





Den ganzen Text lesen Sie am 29 . Februar in der Rems-​Zeitung.



Die-​jährige Amelie war in Karlsruhe, eine Woche im Dezember und die vergangene Woche. „Wir kommen aus einer Musikerfamilie“, erzählt sie. Beide Elternteile spielen im Orchester, ihr Halbbruder studiert Musik in Karlsruhe. „Mit sechs hab’ ich Klavierunterricht genommen, da hab’ ich gemerkt, dass mir besonders die unteren Oktaven gefallen.“ Also habe sie sich für ein zusätzliches Intrument entschieden: Kontrabass. Das spielt sie, seit sie sieben Jahre alt ist.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

166 Aufrufe

205 Wörter

2 Stunden Online