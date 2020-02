Zehn Jahre lang wird das Heilig-​Kreuz-​Münster generalsaniert

Der Münsterbauverein präsentierte am Montag sein Jahresprogramm. In diesem Rahmen erläuterte der Münsterarchitekt Paul Waldenmaier die auf zehn Jahre geplante Generalsanierung des Heilig-​Kreuz-​Münsters. Dekan Robert Kloker wies dabei auf die Notwendigkeit finanzieller Unterstützung durch Spenden hin.

Montag, 03. Februar 2020

Bevor die stellvertretenden Vorsitzenden des Münsterbauvereins, Andrea Rack und Hans-​Dieter Beller, das neue Programm für das Jahrvorstellten, erläuterte der Vereinsvorsitzende, Dekan Robert Kloker, was den Verein, die Münsterbauhütte und auch die katholische Kirchengemeinde in Gmünd in den nächsten Jahren erwartet: „ist eine große Zäsur für den Münsterbauverein. In diesem Jahr ist der Neustart der Sanierungsarbeiten am Münster.“ Die Bauzeit werde sich über die nächsten zehn Jahre erstrecken. RundMillionen Euro seien bisher an voraussichtlichen Kosten geplant. Worauf sich die Gmünder Einwohnerschaft deshalb einstellen muss, und wie die Bürgerinnen und Bürger die Restaurierung unterstützen können, erfahren Sie am. Februar in der Rems-​Zeitung.

