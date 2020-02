Rätselraten in Bettringen: Riesige „Schaumparty“ am Schul– und Freizeitzentrum Strümpfelbach

Fotos: Heino Schütte

Anwohner und Passanten trauen aktuell am Dienstagabend im Bereich des Schul– und Freizeitzentrums im Strümpfelbachtal in Bettringen ihren Augen nicht: Eine rätselhafte „Schaumparty“ hat sich dort entwickelt und die Umweltschutzbehörden alarmiert. Auch Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

Dienstag, 04. Februar 2020

Heino Schütte

53 Sekunden Lesedauer



Es wird auch eine Verschmutzung der offenen Gewässer befürchtet. Bislang hat sich der Schaum nur im Kanalsystem breitgemacht. Aus Kanalschächten heraus bilden sich fast schon kunstvoll anzusehende Gebilde. Auch ein großes Regenüberlaufbecken schäumt bereits auf. Feuerwehr, Polizei und Vertreter der Umweltbehörden suchen nach der Ursache. Ein Verdachtsmoment richtet sich auch auf das Industriegebiet Gügling. Möglicherweise hat sich unbemerkt eine Havarie ereignet, bei der Schaumkonzentrat oder ähnliches ausgeflossen sein könnte. Aktuell werden Gewässerproben entnommen und Analysen vorgenommen. Maßnahmen werden ergriffen, dass sich die Verunreinigung nicht in den nahen Strümpfelbach fortsetzt. Der Bereich ist mitsamt der Straße zum Schul– und Sportzentrum abgesperrt, ebenso der Parkplatz. Ausführlicher Bericht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Aktualisierung: Die Polizei hat am Abend erklärt, dass eine Gefährdung von Mensch und Tier durch den Schaum ausgeschlossen werden könne. Herkunft und die genaue Art des Schaummittels seien noch unbekannt. Experten seien mit der Analyse von sichergestellten Proben beauftragt. Mittlerweile sei eine Kehrmaschine der Stadt Schwäbisch Gmünd im Einsatz, um Fahrbahnen und Parkplätze vor dem Schulzentrum Strümpfelbach vom Schaum zu befreien.



