Dieser Mann malt mit einer Schlagschnur Bilder: Peter Lang stellt im Prediger aus

Fotos: Peter Lang/​mia

Er ist wieder zurück aus Island: Peter Lang ist Landschaftmaler aus Oberbayern. Für seine großformatigen Bilder nutzt er eine ungewöhnliche Maltechnik.

Mittwoch, 05. Februar 2020

Eva-Marie Mihai

54 Sekunden Lesedauer



Seit er 14 Jahre alt ist, wusste Peter Lang, dass er Künstler werden wollte. Jetzt ist er 54 und einer der renommiertesten Landschaftsmaler der Gegenwart. Ab Freitag sind seine Bilder und eine Installation in der Galerie im Prediger zu sehen.





Seine Maltechnik ist einzigartig und habe viel mit dem Bau zu tun, sagt Lang. Er grundiert seine Bilder mit Eitempera. Sprich: Er malt die großflächigen Landschaften auf Leinwände. Danach spannt er eine mit Pigmenten bestäubte Schlagschnur über das komplette Bild und lässt sie schnalzen.







Schon zu seinem ersten Auftrag kam er ungewöhnlich. Eigentlich habe er ganz profan die Schule geschwänzt, vor dem Abitur sei das gewesen. Als sein Lehrer ihn ertappte und zur Rede stellte, habe er damals geantwortet: „Ich überlege mir, was ich auf diese graue Wand male.“ Die graue Wand gehörte zufällig zum damaligen Eisstadion von Bad Tölz und maß stolze 63 Meter in der Länge. „Da ging es mit der Sprüherei los.“ Bis heute sei das von den Ausmaßen her sein größtes Werk geblieben.





Dabei ist er eigentlich gegen Streetart. Zu dem Plakat der Paulaner-​Wiedereröffnung hat er eine starke Meinung. Die lesen Sie am 6 . Februar in der Rems-​Zeitung.



