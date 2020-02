Gaildorf: Tödlicher Unfall — Zeugen gesucht

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am späten Dienstagabend auf der B 19 zwischen Gaildorf-​Münster und Gaildorf-​Bröckingen bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise!

Mittwoch, 05. Februar 2020

Heinz Strohmaier

EinJahre alter Fußgänger war umUhr auf Höhe der Einmündung zum Industriegebiet von einem Pkw VW eines-​Jährigen erfasst worden, der mit seinem Fahrzeug in Richtung Bröckingen unterwegs war. Der-​Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei bittet Zeugen, die den Fußgänger kurz vor dem Unfall gesehen haben, sich zu melden! Weiter wird der Fahrer eines Pkw gesucht, der dem VW zum Zeitpunkt des Unfalls entgegenkam. Hinweise erbittet die Verkehrspolizei Telefon/​

