Erinnerungskultur: Holocaust Thema am Rosenstein-​Gymnasium in Heubach

Seit neun Jahren findet am 27 . Januar der Holocaust-​Gedenktag in Heubach am Rosenstein-​Gymnasium statt. Der Tag wird jedes Jahr vom Leistungskurs im Fach Geschichte organisiert und stand dieses Jahr ganz im Zeichen der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren.

Mittwoch, 05. Februar 2020

Gerold Bauer

Vor 75 Jahren, am 27 . 01 . 1945 , erfolgte die Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee. Dieser Jahrestag wird seit 2005 international zum Anlass genommen, um dem Holocaust, besonders seinen Opfern mit deren unterschiedlichen Einzelschicksalen, zu gedenken. Schulleiter Johannes Josef Miller und Elternbeiratsvorsitzende Anneliese Maier sind stolz auf die deutsche Erinnerungskultur an der Schule, zumal das Rosenstein-​Gymnasium eine der wenigen Schulen in Deutschland sei, die den Holocaust-​Gedenktag kontinuierlich veranstaltet, betonte Miller.





Am Beispiel eines Nazi-​Fanatikers wurde der Rassen-​Irrsinn dargestellt — nachzulesen in der RZ am 5 . Februar



