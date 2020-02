Ortsdurchfahrt Alfdorf: Sperrung beginnt früher

Wenn die Ortsdurchfahrt in Alfdorf ausgbaut ist, wird sie auch über eine Radschutzstreifen verfügen. Bis dahin vergeht allerdings noch viel Zeit – und die Verkehrsteilnehmer müssen während der Bauzeit Umleitungen in Kauf nehmen. Auch Anwohner in so mancher innerörtlichen Straße müssen sich in dieser Zeit auf mehr Verkehr vor der Haustüre einstellen.

Mittwoch, 05. Februar 2020

Gerold Bauer

Aufgrund der guten Witterung wird die beauftragte Firma Ebert bereits ab 10 . Februar die Baustelle einrichten. Baubeginn ist im Bereich der Einmündung des Haldenweges in die Hauptstraße. Der Abschnitt zwischen der Einmündung des Haldenweges in die Hauptstraße bis zur Einmündung in die Leineckstraße ist dann voll gesperrt.





