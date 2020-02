Schaum-​Ursache geklärt: Seifenartige Substanz stammt aus dem Industriegebiet Gügling

Polizei und Umweltschutzbehörden haben die Ursache der ungewollten und heftigen „Schaumparty“ im Bereich des Festplatzes am Schul– und Sportzentrum Strümpfelbach in Bettringen geklärt: Es handelt sich um ein seifenartiges Reinigungsmittel, das im etwa zwei Kilometer entfernten Industriegebiet Gügling in die Kanalisation eingebracht wurde.

Dies bestätigte am Mittwochnachmittag die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen. Bereits am Dienstagabend hatten sich Verdachtsmomente ergeben, wonach die Ursache der mächtigen Schaumbildung im Bereich des Industriegebiets zu suchen ist. Die Regenwasser-​Kanalisation vom Gügling führt über Oberbettringen hinab zu einem Regenüberlaufbecken am Festplatz vor der Uhlandschule. Dort, am tiefsten Bunk des Kanalsystems, entwickelte sich sodann der Schaum und drang durch etliche Kanalschächte ins Freie. Nach Angaben der Polizei waren in einem Gewerbebetrieb auf dem Gügling Fässer gereinigt worden, in denen sich sich Rückstände der seifenartigen Substanz befanden. Weitere Untersuchungen hätten ergeben, dass durch den Schaum keine Gefährdung von Mensch und Tier bestand. Auch wird davon ausgegangen, dass der Strümpfelbach keinen Schaden erlitten habe. Das Wasser-​/​Schaumgemisch zeigte sich bei den Messungen pH-​neutral, ist also weder als Säure noch als Lauge einzuordnen. Auch hat vermutlich die Hochwassersituation dazu beigetragen, dass der Bach sofort kräftig durchspült wurde, so dass etwa ein Fischsterben durch die „Beschäumung“ als unwahrscheinlich gilt. Mehr über die ungewollte „Schaumparty“ in Unterbettringen steht am Mittwoch und Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

