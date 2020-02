Tödlicher Unfall bei Althütte

Ein 65 -​jähriger Fahrer eines Pkw Dacia Logan befuhr am Mittwoch gegen 15 Uhr die Verbindungsstraße zwischen Waldenweiler und Lippoldsweiler. Bei der Einmündung nach Schlichenweiler kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Mittwoch, 05. Februar 2020

Heinz Strohmaier

Die örtliche Feuerwehr barg den Mann aus seinem Fahrzeug. Er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca.Euro. Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

