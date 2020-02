VR-​Bank Ostalb ist zufrieden

Im Rahmen einer Pressekonferenz hat Claus Albrecht, Vorsitzender des Aufsichtsrats der VR-​Bank-​Ostalb, seiner Bank für das vergangene Jahr die Note eins bis zwei geben. Äußere Umstände, die die Bank nicht zu verantworten hat, wie die derzeitige Niedrigzinsphase, ließen die Note ein wenig zur zwei tendieren.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr umProzent aufMilliarden Euro angestiegen. Das betreute Kundenvolumen hat sich umProzent auf überMilliarden Euro erhöht.Die Fusion mit der Volksbank Schwäbisch Gmünd vor drei Jahren sei laut Albrecht auf jeden Fall der richtige Schritt gewesen. Zudem kündigte Albrecht an, dass es voraussichtlich weitere Fusionen geben werde. „Wir sind hier definitiv noch nicht am Ende des Tunnels.“ Weitere Zahlen und Informationen am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

