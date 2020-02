Bargau ist ab Mitte April dicht

Autofahrer müssen sich umorientieren, wenn ab März die Bauarbeiten in Bargau starten und die Albuchstraße gesperrt wird. Ab April wird die Ortsdurchfahrt vor dem Bezirksamt komplett gesperrt.

Donnerstag, 06. Februar 2020

Eva-Marie Mihai

Der Verkehr in der Bargauer Ortsmitte soll beruhigt werden und die Lebensqualität verbessert. Konkret heißt das: Bäume, Boulebahn und ein Brunnen für den Platz vor dem Bezirksamt.





Mit der Ortsumfahrung ist das Verkehrsaufkommen schon gesunken, sagt Ortsvorsteher Franz Rieg. Früher seien 16 000 Autos täglich durch den Ort gefahren. Mittlerweile sind es nur noch 5000 . Durch den Umbau soll die Ortsmitte aber noch weniger befahren sein. Praktischerweise dienen die Arbeiten direkt als Verkehrserziehung: Ab Mitte April ist die Ortsdurchfahrt für die Umbauarbeiten gesperrt.





Anlieger können von den jeweiligen Seiten her aber immer zufahren, auch die Bäckerei Mühlhäuser soll immer anfahrbar sein. Der Bus fährt um den Ort, es werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Autofahrer sollen den Ort direkt umfahren.





Die ersten Arbeiten haben schon begonnen: Das Kunstwerk „Die Emporstrebende“, besser bekannt als „Rostige Dohle“ ist abmontiert und wird restauriert. Die Arbeiter der Baufirma Eichele werden in den nächsten Tagen mit Rodungsarbeiten vor dem Bezirksamt beginnen und die Bushaltestellen abreißen.





Wann welche Straße gesperrt ist und was in der Ortsmitte umgebaut wird, lesen Sie am 7 . Februar in der Rems-​Zeitung.



