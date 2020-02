Fortbestand für Arbeitlosenberatungszentrum gesichert

Das Arbeitslosenberatungszentrum („aBz“) der a.l.s.o. wird fortgeführt. Hier wird vor allem Langzeitarbeitslosen Hilfe in ganz unterschiedlichen Bereichen angeboten. Der Zugang zu dieser Beratung ist unbürokratisch und einfach. Im 1 . Stock der a.l.s.o. , neben Kaufhaus /​Möbelbörse, wurde nun auch für die Sprechzeiten ein neues Büro eingerichtet.

Dass der Fortbestand der Beratungsstelle gesichert, die weitere Förderung geregelt ist, freut nicht nur das Geschäftsführerduo der a.l.s.o., Karin Schwenk und Ali Nagelbach, sondern auch Bürgermeister Joachim Bläse, den Geschäftsführer des Jobcenters Ostalbkreis, Thomas Koch, und den Geschäftsstellenleiter des Jobcenters in Schwäbisch Gmünd, Werner Rauh. Warum dieses unabhängige Beratungszentrum eine große Bedeutung hat, wird am. Februar in der Rems-​Zeitung erklärt.

