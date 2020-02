Wetter in der Region: Die Zeichen stehen auf Sturm oder gar Orkan ab Sonntag

Das wird spannend, auch im Ostalbkreis: Die Wetterdienste beobachten aktuell die Entwicklung eines kräftigen Sturmtiefs über dem Atlantik und warnen, dass dieses zu einem Orkan heranwachsen könnte.

Nach den aktuellen Berechnungen der Intensität und Zugrichtung müssen Verkehrsteilnehmer, Ausflügler, Wanderer usw. ab dem Nachmittag des kommenden Sonntags auch im Bereich des Ostalbkreises mit einem turbulenten Wettergeschehen einschließlich orkanartiger Böen rechnen. Auch Beinträchtigungen des Eisenbahnverkehrs wollen die Meteorolgen angesichts der derzeitigen intensiven Wetterentwicklung ab Sonntagbend bis Montag nicht ausschließen. Der Kern des Sturmtiefs wird voraussichtlich über Norddeutschland hinweg ziehen. Erfahrungsgemäß wird’s bei solchen Wetterlagen besonders kritisch in den Randbereichen eines solchen „Wirbels“, wo die höchsten Windgeschwindigkeiten auftreten. Dieser Randbereich wird nach bisherigen Prognosen über Süddeutschland liegen, wo die Tiefausläufer zunächst warme Mittelmeerluft in unsere Region „schaufeln“, im „Wirbel“ gefolgt von kalter Polarluft. Es wird gewiss ratsam sein, am Wochende auf akute Unwetterwarnungen zu achten.

