Comedian Faisal Kawusi besticht in der Aalener Stadthalle als gekonnter Plauderer

Foto: Thomas Siedler

Nicht alle Witze waren originell, nicht alle hatten Niveau – und trotzdem hinterließ der Comedian Faisal Kawusi in der dicht besetzten Aalener Stadthalle einen sympathischen Eindruck.

Freitag, 07. Februar 2020

Eva-Marie Mihai

Das Bühnenbild pflegt sein Straßenimage. Vermeintlich brennende Ölfässer und Graffitis an gefakten Klinkerwänden sind da obligatorisch.







Gerne kokettiert der 28 -​jährige „sympathische Afghane von nebenan“ mit seiner Herkunft, seiner Familie und seinem Erscheinungsbild, das mit 1 , 90 Meter Länge und 140 Kilogramm tatsächlich ein imposantes ist – ein offener Blick auf den massigen Bauch inklusive: „Andere haben Rücken, ich habe Bauch“.





Vor allem als versierter und schlagfertiger Plauderer überzeugte der Comedian Faisal Kawusi in der Aalener Stadthalle. Mit fast der Hälfte der Besucher war er hinterher per Du, hatte ihnen so manches Geheimnis entlockt. Der gebürtige Frankfurter lebt zwar in Köln, aber auf gut Schwäbisch würde man sagen: Der koa’s mit de Leit’.

