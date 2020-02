Limesmuseum: Einblicke in die Römerzeit

Thematische Führungen machen es möglich, die Sammlung des Limesmuseums unter einem besonderen Aspekt zu erleben. Die jeweilige Führung bietet Ihnen einen vertiefenden Einblick in spezielle Themen der römischen Archäologie und zeigt die Vielfalt der archäologischen Quellen.

Freitag, 07. Februar 2020

Gerold Bauer

Die Führungen finden jeweils donnerstags um 18 Uhr mit Dr. Martin Kemkes, Leiter des Archäologisches Landesmuseums Baden-​Württemberg, statt. Eine weitere Führung mit Dr. Kemkes wird am Freitag, 13 . Februar, um 18 Uhr angeboten und befasst sich mit „Gesichtern der Macht“.



Die römischen Kaiser und die mit ihnen verbundene Ideologie des Imperium Romanum wurden in einer Fülle von Bildern dargestellt. Von der Münzprägung über die Portraits bis hin zu den großen historischen Reliefs der Kaiserforen in Rom oder den Bronzestatuen und Waffen aus den Kastellen am Limes. Das Limesmuseum Aalen verfügt über eine große Anzahl solcher Herrscherdarstellungen. Die Führung vermittelt, wie sehr diese Bildnisse den Machtanspruch des Imperium Romanum jedem Bewohner des Reiches vor Augen führten.

