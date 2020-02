Tunnel zwei Wochen lang nachts gesperrt

Im Oktober vergangenen Jahres wurden bei routinemäßigen Bauwerksprüfungen Schäden an den sogenannten Querpressfugenabdichtungen an den Zwischendeckenblöcken des Haupttunnels festgestellt. Hierbei handelt es sich um Schädigungen, die mit der Zeit durch den üblichen Tunnelbetrieb an verschiedenen Stellen auftreten können. Um die vorhandene Bausubstanz zu schützen, werden die Fugen in diesem Bereich umfassend saniert und erneuert.

Freitag, 07. Februar 2020

Heinz Strohmaier

Um die Verkehrsbeeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer/​innen auf ein Minimum zu begrenzen, sieht das Sanierungskonzept vor, dass die Arbeiten überwiegend nachts in der verkehrsarmen Zeit durchgeführt werden.Aus Gründen der Verkehrssicherheit wird hierzu eine Vollsperrung des Einhorntunnels von Montag,. Februar, bis Dienstag,. Februar, jeweils vonbisUhr, vorgenommen. Die Umfahrung des betroffenen Streckenabschnitts erfolgt über das örtliche Verkehrsnetz und wird vor Ort ausgeschildert. Der Bund investiert rundEuro in die Sanierung.Informationen über Straßenbaustellen im Land können unter www​.baustellen​-bw​.de entnommen werden. Unter www​.svz​-bw​.de liefern an verkehrswichtigen Stellen auf Autobahnen und Bundesstraßen installierte Webcams jederzeit einen Eindruck von der momentanen Verkehrslage.

