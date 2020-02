Wildschweine pflügen bei der Mahlzeit eine Wiese um

Foto: gbr

Eine der Hauptfiguren in einem Comic-​Film heißt nicht von ungefähr „Schweinchen Schlau“. Diese Tiere sind intelligente Wesen – und dies trifft auch auf wild lebenden Artgenossen zu. Jene Waldbewohner sind so schlau und vorsichtig, dass sie zwar nachts ganze Wiesen oder Äcker umpflügen, aber Jägern kaum vor die Flinte laufen.

Freitag, 07. Februar 2020

Gerold Bauer

36 Sekunden Lesedauer



Reinhold Kraus aus dem Stadtteil Lindach ist zwar kein aktiver Landwirt mehr, aber seine Eltern waren Bauern – und die geerbten Grundstücke, die er verpachtet hat, liegen ihm am Herzen. Umso mehr ärgert es ihn, dass er auf seiner Wiese dicht an der südlichen Ortsgrenze von Lindach immer wieder nächtlichen Besuch bekommt und diese ungebetenen Gäste so lange ihre Nase in die Erde bohren, bis irgendwann die gesamte Wiese aussieht wie ein Acker.





Wo sich die „Schwarzkittel“ gerne verstecken und warum sie so schwer zu jagen sind, steht am 8 . Februar in der RZ!



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Lindach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

33 Aufrufe

146 Wörter

16 Minuten Online