In der Woche von Montag, 10 . Februar, bis voraussichtlich Freitag, 14 . Februar, gibt es in Gmünd in der Herlikofer Straße im Bereich der oberen Einmündung der Schwarzwaldstraße Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.

Sonntag, 09. Februar 2020

Heinz Strohmaier

Grund dafür sind dringende Gehölzarbeiten im Zuge der Verkehrssicherheit. Die Arbeiten finden im genannten Zeitraum jeweils zwischenUhr undUhr statt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampelanlage gesteuert.

