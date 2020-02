Mögglauer Narrensonntag

Fotos: edk

Zum großen Jubiläum, zweimal elf Jahre Remsgöckel, hat die Mögglauer Narrenzunft erstmals nach 2012 wieder einen Narrensonntag veranstaltet. Es ging mit einer Narrenmesse schon um 10 . 30 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul los.

Sonntag, 09. Februar 2020

Edda Eschelbach

20 Sekunden Lesedauer



10

Nach der Narrenmesse versammelten sich zahllose kostümierte Umzugsteilnehmer und Zuschauer am Parkplatz beim Einkaufzentrum ehe der Narrenzug sich durch die Straßen zur katholischen Kirche aufmachte. Welche Rolle Mögglingens Altbürgermeister Ottmar Schweizer am Narrensonntag übernommen hat, erfahren Sie am. Februar in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Mögglingen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

59 Aufrufe

80 Wörter

24 Minuten Online