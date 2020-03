Eröffnung der Kunstausstellung „Hülle und Fülle“ im Kloster Gmünd

Der Mantel gilt als zentrale Metapher der Hospizarbeit. Pallium steht für die Umhüllung der persönlichen Bedürfnisse jedes Einzelnen. Eine Umhüllung, auf die die Menschen besonders bei Krankheit, im Sterben und im Trauern angewiesen sind. Ganz bewusst findet die Kunstausstellung „Hülle und Fülle“ im Kloster der Franziskanerinnen parallel zum Bau des Kloster-​Hospiz statt.

Sonntag, 01. März 2020

Nicole Beuther

Für die Klostergemeinschaft ist die Ausstellung ein Schatz. Ein Schatz, so wurde es bei der Eröffnung am Sonntagmorgen formuliert, der das Herz aufschließt für den Reichtum des Lebens und für die Sterblichkeit. Die Schwestern sind sich sicher, dass die Mäntel von Astrid Eichin den Besuchern so manch gewinnbringende Stunde bescheren werden.





Von der Eröffnung und den Besonderheiten der Ausstellung berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.



