Coronavirus: Gmünder Stadtlauf wird abgesagt

Diese Entscheidung kommt nach den Entwicklungen der vergangenen Tage keinesfalls überraschend: Der 34 . Gmünder Stadtlauf, der an diesem Samstag hätte stattfinden sollen, ist am Dienstag von den Organisatoren der ausrichtenden DJK Gmünd um Tim Schwarzkopf wegen des Coronavirus abgesagt worden. Es wird auch keinen Nachholtermin geben.

Dienstag, 10. März 2020

„Es hat am Montag eine offizielle Empfehlung gegeben, dass wir diese Veranstaltung absagen sollen. Dieser Empfehlung folgen wir jetzt“, begründet Tim Schwarzkopf vom Organisationsteam der DJK Gmünd die offizielle Absage des 34 . Gmünder Stadtlaufs. Die Stadt Schwäbisch Gmünd hatte am Montag eine Pressemitteilung veröffentlicht. Dort hieß es: „Die Experten des Gesundheitsamtes des Landkreises raten den Veranstaltern des Gmünder Stadtlaufs am Samstag, 14 . März, zur Absage.“





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 11 . März.



