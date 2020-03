Parkraumkonzept in Gmünd gefällt nicht jedem

Mit dem Ziel, den Parkplatzsuchverkehr in der Innenstadt zu mindern, setzt die Stadt Gmünd nach und nach ihr Parkraumkonzept um. In vielen Bereichen ist die Umsetzung bereits erfolgt. Vorgesehen ist, die Umstellung bis zum Sommer abzuschließen.

Bisher gemischt genutzte Parkplätze wurden im Zuge der Umsetzung entweder zu reinen Bewohnerparkplätzen oder zu reinen Kurzzeitparkplätzen. Das gefällt nicht jedem. Kritik aus der Bürgerschaft sei vorhanden, so Ute Meinke vom städtischen Amt für Medien und Kommunikation.





Was genau kritisiert wird und was künftig vorgesehen ist, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



