1. FC Heidenheim: Informationen zum Geisterspiel beim VfL Bochum

Aufgrund einer behördlichen Anordnung des Gesundheitsamtes Bochum wird das bevorstehende Auswärtsspiel des Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim beim VfL Bochum an diesem Samstag ( 13 Uhr) ohne Zuschauer ausgetragen werden müssen.

Wie der VfL Bochum am Dienstagabend mitteilte, setzt das Gesundheitsamt damit einen Erlass des nordrhein-​westfälischen Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Familie (MAGS) um. Dieser sieht vor, dass angesichts der Ausbreitung des Coronavirus Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 erwarteten Besuchern nur ohne Publikum stattfinden dürfen, so sie denn nicht ganz abgesagt werden. Der VfL Bochum 1848 bittet alle Fans und Zuschauer nachdrücklich, am Samstag nicht zum Vonovia Ruhrstadion zu kommen. Sowohl der Fanshop am Stadioncenter als auch die Fangastronomie „8ZEHN48“ bleiben geschlossen.



Als Veranstalter wird der VfL Bochum allen Zuschauern, die bereits im Vorfeld ein Ticket für das Spiel am Samstag erworben haben, den Kaufpreis zurückerstatten. FCH Fans, die sich im FCH Fan– und Ticketshop ein Ticket für den Gästebereich gekauft haben, erhalten im FCH Fan– und Ticketshop ab Donnerstag, 12. März, bis einschließlich Donnerstag, 26. März, gegen Vorlage des Original-​Tickets, den Preis in bar erstattet. FCH Fans mit Tickets in anderen Stadionbereichen erhalten diese ebenfalls zurückerstattet. Genauere Informationen dazu hat der VfL Bochum unter https://​www​.vfl​-bochum​.de/​n​e​w​s​/​u​e​b​e​r​s​i​c​h​t​/​f​a​n​s​/​i​n​f​o​s​-​r​u​e​c​k​e​r​s​t​a​t​t​u​n​g​-​u​n​d​-​g​e​i​s​t​e​r​s​p​i​e​l​t​i​c​kets/ zusammengefasst.

