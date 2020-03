Bei Gmünder Haushaltsdebatte: Empörung über den Bosch-​Konzern quer durch alle Parteien

Die Stellungnahmen der Gemeinderatsfraktionen zum Haushaltsentwurf 2020 der Stadt Schwäbisch Gmünd waren am Mittwoch überschattet von den Hiobsbotschaften von Bosch AS. Der größte Arbeitgeber der Stadt will die Zahl seiner Arbeitsplätze von derzeit noch 5000 auf 3000 reduzieren.

Mittwoch, 11. März 2020

Heino Schütte

Die Stadträte reagierten teils mit Empörung und sprachen von einem Vertrauensverlust gegenüber dem Management des Bosch-​Konzerns. Es gehe um das Schicksal von vielen hundert Familien. Es sei auch ein Schlag gegen die ganze Stadt und Region. Den Betroffenen wurde Solidarität und Unterstützung beim Protest gegen die Unternehmensentscheidung bekundet. Weitere zentrale Themen der Generaldebatte waren die Innenstadtentwicklung und der Klimaschutz . Bekräftigt wurde, dass die Stadt an der Politik des Schuldenabbaus festhalten wolle und müsse. Ausführlicher Bericht dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

