Frontalzusammenstoß

Am Dienstag gegen 23 : 05 Uhr befuhr ein 24 Jahre alter Lenker eines Renault in Mögglingen die Hauptstraße in Richtung Aalen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor er in einer leichten Rechtskurve die Beherrschung über sein Auto und raste in den Gegenverkehr.

Mittwoch, 11. März 2020

Heinz Strohmaier

26 Sekunden Lesedauer



19

25

000

90

Hier stieß er mit dem VW einer entgegen kommendenJahre alten Frau zusammen. Im Anschluss prallte der Unfallfahrer noch gegen einen geparkten Fiat. Bei dem Unfall wurde die junge Frau leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe vonEuro. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge war die Hauptstraße für rundMinuten gesperrt.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Mögglingen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

180 Aufrufe

105 Wörter

1 Stunde Online