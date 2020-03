Corona: Teilnehmer an Skiausfahrt müssen zu Hause bleiben!

Symbolbild: gbr

Am späten Abend des Donnerstags, 12 . März, erreichte die Rems-​Zeitung ein Anruf vom Landratsamt des Ostalbkreises. Weil Teilnehmer von Skiausfahrten positiv auf Corona getestet wurden, werden dringend alle Menschen gesucht, die mit in diesen Bussen gesessen sind. Sie sollten zur Eindämmung der Ausbreitung zu Hause bleiben und sich beim Gesundheitsamt melden!

Donnerstag, 12. März 2020

Gerold Bauer

Das Landratsamt Ostalbkreis appelliert aus diesem Grund mit Nachdruck, dass sich alle Teilnehmenden, die mit Bussen der Firmen Beck + Schubert (Skiausfahrt Dr. Skate), OK.go und Köppel Reisen an diesem Tag in Ischgl waren, im Laufe des Freitags, 13 . März per E-​Mail ischgl@​ostalbkreis.​de oder telefonisch unter 0 73 61 /​ 503 – 19 01 beim Gesundheitsamt des Ostalbkreises melden und dass alle Teilnehmenden samt all ihren Familienangehörigen vorerst zu Hause bleiben und Kontakte vermeiden.

Am Samstag,. März, fanden Skiausfahrten von verschiedenen Busunternehmen aus dem Ostalbkreis nach Ischgl statt. Inzwischen wurden Teilnehmende der Ausfahrten positiv auf das Coronavirus getestet. Die Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Ostalbkreises gestern Abend übermittelt.

