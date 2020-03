Coronavirus: Viele, viele Absagen

Täglich erreichen uns immer mehr Absagen von Veranstaltungen aufgrund der Gefahr, sich mit dem Corona-​Virus anzustecken. Am Donnerstag wurden uns folgende Absagen mitgeteilt.

Donnerstag, 12. März 2020

Heinz Strohmaier

2 Minuten 35 Sekunden Lesedauer



Gmünd-​Deinbach: Die für heute (Donnerstagabend) vorgesehene Ortschaftsratssitzung in Deinbach wurde kurzfristig abgesagt. Sie soll voraussichtlich am 23 . 04 . 2020 nachgeholt werden.

Mögglingen: Das Frühjahrskonzert am 14 . März wird auf einen bisher noch unbestimmten Termin verschoben.

Obergröningen:.März (Okuli);Uhr, Festgottesdienst in der Nikolauskirche Obergröningen fällt aus (ein „normaler“ Gottesdienst findet trotzdem umUhr statt);Uhr Kinderkirche im Pfarrsaal Obergröningen fällt aus.Die Ausstellungen „Weltreligionen“ und die Vorträge im Bürgerbüro sind abgesagt.Die Hauptversammlung der Eschacher Landfrauen am Montag,. März, entfällt und wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.: Der. Gmünder Diabetes-​Tag am. März in der VHS fällt aus.: Der im Programm des Geschichtsvereins für Montag,. März, ausgedruckte Vortrag von Dr. Michael Kitzing mit dem Thema „Erich Ganzenmüller (). Landtagspräsident aus Gmünd“ entfällt. Der Vortrag soll im Herbst nachgeholt werden.: Der VdK Ortsverbands Bettringen sagt seine Jahreshauptversammlung am. März ab.: Für die Inszenierung von „Das Leben ist schön“ werden Sänger/​innen aber auch Statisten gesucht. Der angesetzte Infonachmittag am. März im Forum ist jetzt abgesagt worden.Die geplante Kinder-​Uni an der Hochschule Aalen am Samstag,. März, wird verschoben: Das Benefizkonzert des Vereins Hilfe für Togo (Waldstetten und Donzdorf) am. März in donzdorf wird verschoben,: Nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung Heubach wird die Hauptversammlung am Freitag. März, vom Verein „ Alter werden in Lautern“ abgesagt.. Die Stadtführung des SAV Lindach am Sonntag,. März, wurde krankheitsbedingt abgesagt.. Die für den heutigen Freitag geplante Mitgliederversammlung des Liederkranzes Täferrot ist abgesagt.Die Hauptversammlung des Geschichts– und Heimatvereins am heutigen Freitag wird verschoben — zunächst auf unbestimmte Zeit.: Die Konzerte im QLTourRaum vom The Number of the Priest (.), Space Truckin’ (.) und RockMore (.) wurden abgesagt.Der GMV „Concordia“ Durlangen hat seine für den heutigen Freitag angesetzte Hauptversammlung kurzfristig abgesagt.Auch das Frühjahrskonzert des Kammerorchester Rosensteins am. März fällt ersatzlos aus bzw. wird auf nächstes Frühjahr verschoben. Bereits gekaufte Karten können bei den Orchestermitgliedern und beim i-​Punkt Schwäbisch Gmünd zurückgegeben werden.Der für kommenden Montag,. März, im Zeiss-​Forum Oberkochen geplante Mobilitäts– und Zukunftskongress wird vorsorglich auf einen späteren Zeitraum verschoben.Schechingen. Am Samstag,. März, hatte der Musikverein Schechingen gemeinsam mit dem Jugendblasorchester H#-MoL und der Brass Band Bsein diesjähriges Frühjahrskonzert geplant. Dieses wurde nunmehr abgesagt.Der MGV „Rütli“ Vordersteinenberg hat sich kurzfristig entschlossen, seine Jahresfeier am Wochenende abzusagen. Alle Eintrittskarten können bis Ende April bei der Raiffeisenbank Vordersteinenberg zurückgegeben werden.. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus ist auch das Treffen der Senioren der Innenstadt-​Kirchengemeinden am Mittwoch,. März, abgesagt. Am. April wird Dekan Robert Kloker umUhr einen Gottesdienst mit Bußakt in St.Franziskus halten. Das Seniorentreffen im Anschluss entfällt.. Der Seniorennachmittag in Leinzell im katholischen Gemeindezentrum am. März ist abgesagt.Mögglingen. Der diesjährige Mögglinger Josefsmarkt wurde aufgrund des Coronavirus abgesagt.Schwäbisch Gmünd. Angesichts der möglichen Gefahren einer Weiterverbreitung des Corona-​Virus hat die Kraftfahrzeug-​Innung beschlossen, die Hauptversammlung der Innung am. März im Gasthaus Krone in Zimmern abzusagen.. Als Vorsichtsmaßnahme für die Bewohner/​innen und Gäste entfallen im Quartiershaus Spital zum Heiligen Geist die kommenden Veranstaltungen (Quartiersfrühstück am. und das Frühlingskonzert mit dem Kurorchester am.).Aufgrund der Empfehlungen zum Umgang mit Veranstaltungen für Hochrisikogruppen (unter anderem Senioren) wird der Gögginger Seniorenmittag am Mittwoch,. März abgesagt.Die Passionsmusik von Händel, die am Sonntag,. März, in de rSt.-Ulrich-Kirche zur Aufführung kommen sollte, muss krankheitsbedingt ausfallen.. Die Mögglinger Gewerbetreibenden der MAG haben ihre für heute angesetzte Hauptversammlung ebenfalls abgesagt.

