Coronavirus: Die Partie zwischen Gerstetten und Bargau fällt aus

Aufgrund der aktuellen Empfehlung des WFV bezüglich von Präventivmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus wird nach Rücksprache mit beiden Vereinen das auf diesen Sonntag angesetzte Spiel der Bezirksliga Ostwürttemberg zwischen dem VfL Gerstetten und dem FC Germania Bargau abgesetzt.

Donnerstag, 12. März 2020

Timo Lämmerhirt

20 Sekunden Lesedauer



Weil sich der VfL Gerstetten in der Region Trentino (Südtirol) auf die restliche Saison vorbereitet hatte, fiel bereits am vergangenen Sonntag das VfL-​Spiel bei der DJK Schwabsberg/​Buch aus. Ein Nachholtermin für das Bargauer Gastspiel in Gerstetten steht laut Staffelleiter Roland Wagner noch nicht fest.

