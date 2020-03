Rabiate Ladendiebin

Nachdem eine etwas 30 bis 40 Jahre alte Frau zusammen mit einem ca. 10 -​jährigen Jungen am Mittwochnachmittag gegen 17 . 15 Uhr in einem Drogeriegeschäft im City-​Center einen Ladendiebstahl begangen hatte, wurden beide Personen nach Passieren des Bereichs der Warensicherung von einer Mitarbeiterin nach Verlassen des Geschäftes aufgehalten und aufgefordert, mit in das Geschäft zu kommen. Beide Personen ergriffen die Flucht.

Donnerstag, 12. März 2020

Heinz Strohmaier

25 Sekunden Lesedauer



Bei der Verfolgung der Personen und einem Gerangel um den Rucksack, in dem sich das Diebesgut befand, stürzte die Mitarbeiterin und verletzte sich leicht. Einer bislang unbekannten Passantin gelang es schließlich, den Rucksack samt Diebesgut an sich zunehmen, während beide Personen entkamen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

44 Aufrufe

101 Wörter

14 Minuten Online