Arbeiter verschüttet und leicht verletzt

In der Rieslingstraße in Winnenden wurden am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr zwei Arbeiter bei Erdarbeiten leicht verletzt. Die beiden standen in einem von einem Bagger gefertigten Erdgraben, als dieser plötzlich einrutschte.

Freitag, 13. März 2020

Heinz Strohmaier

Die Männer konnten sich nicht mehr aus eigenen Kräften aus den Erdmassen befreien, weshalb die Feuerwehr hinzugerufen wurde. Die Männer wurden mit Spaten und Schaufel befreit.

