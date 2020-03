Besuchsverbot in einigen Pflege– und Altenheimen

Besonders für die Pflegeheime und Altenheime beginnt nun eine Zeit des Wartens und Bangens. Denn während das Coronavirus bei den meisten Patienten nur milde oder fast gar keine Symptome zeigt, kann der Verlauf bei älteren Menschen, die zur Risikogruppe gehören, weit schwerwiegender sein.

Genau das ist der Grund, weshalb auch die Pflege– und Altenheime in der Region umfassende Maßnahmen ergreifen, damit möglichst keiner der Bewohner mit einem Covid-​ 19 -​Patienten in Kontakt kommt. Viele Einrichtungen haben ab sofort ein Besuchsverbot in die Wege geleitet.





Von diesen und anderen Maßnahmen in den Pflege– und Altenheimen berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.



