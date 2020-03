Coronavirus: IG Metall verschiebt Protestaktion gegen den Bosch-​Stellenabbau

Für kommenden Montag hatte die IG Metall eine große Protestaktion gegen den drohenden Stellenabbau bei Bosch AS angekündigt. Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-​Krise im Ostalbkreis wird wird die Demo verschoben.

Freitag, 13. März 2020

Heino Schütte

2026

2500

5000

Ursprünglich war geplant, eine große Sternfahrt plus Autokorso durch Schwäbisch Gmünd durchzuführen. Ihren Abschluss hätte die Aktion auf dem Schießtalfestplatz finden sollen. Mit Rücksicht auf die aktuelle Corona-​Situation im Ostalbkreis hat die IG Matall die Aktion am Freitag abgesagt, freilich nicht den generellen Protest gegen die Unternehmenspolitik bei Bosch. Entsprechende Aktionen sollen folgen. Beim größten Gmünder Arbeitgeber soll bisjede zweite Stelle gestrichen werden, so dass bei Bosch AS Schwäbisch Gmünd nur nochstatt bislangMitarbeiter tätig sein sollen.

