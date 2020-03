Ein Covid-​ 19 -​Patient aus der Region berichtet

Foto: privat

Fünf bis sechs Meter – arg viel näher ist der Mann seiner Frau noch nicht gekommen, seit er vom Urlaub zurückgekehrt ist. Wechselt er mit seiner Familie Worte, dann wird telefoniert oder durchs Treppenhaus gerufen – vom oberen ins mittlere Stockwerk. Der Mann, ein 49 -​Jähriger aus der Region, ist am Samstag vergangene Woche aus dem Skiurlaub im Grödnertal zurück in den Ostalbkreis gekehrt. Einen Tag, nachdem Südtirol als Corona-​Risikogebiet eingestuft wurde. Seit diesem Tag – dem 7 . März – ist nichts mehr, wie es war.

Freitag, 13. März 2020

Nicole Beuther

46 Sekunden Lesedauer



Als sie zurückfuhren fühlte sich nur einer der acht Männer ein wenig schlapp. Nichts, was eigentlich der Rede wert wäre. Doch die Einstufung von Südtirol als Risikogebiet hat die Freunde veranlasst, das einzig Richtige zu tun: Bereits bei der Rückfahrt mit ihrem Kleinbus haben sie beim Gesundheitsamt des Landratsamtes im Ostalbkreis angerufen. Nach diesem Telefonat war klar: Alle acht Männer müssen in häusliche Isolation. Insgesamt tragen fünf von ihnen das Virus Sars-​CoV-​ 2 in sich. Im Ostalbkreis gibt es bislang zwölf positiv getestete Coronafälle (Stand Donnerstagabend).





Die RZ berichtet in der Freitagausgabe von den Erfahrungen der häuslichen Isolation.











