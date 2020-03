OstalbMobil: Ab Dienstag gilt Ferienfahrplan

Von der Landesregierung Baden-​Württemberg wurde beschlossen, die Schulen im ganzen Land ab Dienstag 17 . März 2020 zu schließen. Dies wirkt sich auf die Fahrpläne im Busverkehr im OstalbMobil-​Raum aus. Ab Dienstag gilt der Ferienfahrplan.

Freitag, 13. März 2020

Gerold Bauer

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Das Verkehrsaufkommen im Busverkehr und auch im Schienenverkehr wird wegen dem Wegfall des Schülerverkehrs deutlich zurückgehen. Zudem sind auch weitere Einschränkungen bei Arbeitgebern zu erwarten. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, das Angebot im Busverkehr zu reduzieren und dem Bedarf an nicht Schultagen anzupassen.



Auf Vorschlag des Verbundes OstalbMobil erfolgt daher in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde beim Landratsamt Ostalbkreis ab Dienstag, 17 . März der Wechsel vom Schulfahrplan auf den Ferienfahrplan. Diese Fahrpläne sind an den Haltestellen und den weiteren Informationsmedien verfügbar. Zusätzliche Fahrten werden ggf. örtlich bekannt gegeben.

Hygienemaßnahmen beachten:



OstalbMobil ruft alle Fahrgäste in Bus und Bahn dazu auf, in den öffentlichen Verkehrsmitteln den Empfehlungen des Robert-​Koch-​Instituts und der Gesundheitsbehörden zu folgen und Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Zur Eindämmung des Coronavirus ruft OstalbMobil in Abstimmung mit dem Ostalbkreis alle Busunternehmen im Ostalbkreis dazu auf, den Vordereinstieg in den Bus einzustellen und die Fahrgäste aufzufordern, an den hinteren Türen ein– und auszusteigen. Diese Vorsichtsmaßnahme dient dazu, die Ansteckungsgefahr für Fahrgäste und das Fahrpersonal zu reduzieren. Im Bus werden keine Tickets mehr verkauft. Die Fahrgäste werden gebeten, Zeitkarten und Tageskarten im Vorverkauf zu erwerben. Diese Regelung gilt bis auf weiteres.

