Spiel des 1. FC Heidenheim in Bochum wird verlegt

Nach den aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die Deutsche Fußball Liga kurzfristig entschieden, den an diesem Freitag beginnenden 26 . Spieltag in der Bundesliga und 2 . Bundesliga komplett zu verlegen. Damit findet auch das Auswärtsspiel des 1 . FC Heidenheim beim VfL Bochum am Samstag nicht statt.

Freitag, 13. März 2020

Wie das DFL-​Präsidium am Freitagnachmittag mitteilte, wird der komplette anstehende. Spieltag in der Bundesliga und in der. Bundesliga bis auf unbestimmte Zeit verschoben.Darüber hinaus empfiehlt das Gremium der Deutschen Fußball Liga der am kommenden Montag tagenden Mitgliederversammlung der Profivereine, „die Aussetzung des Spielbetriebs bis zum. April – also inklusive der Länderspiel-​Pause“.

