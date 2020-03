Stadt Schwäbisch Gmünd gibt Notfallplan für Eltern „mit systemrelevanten Berufen“ bekannt

Die Verantwortlichen der Stadt Schwäbisch Gmünd, allen voran auch Klaus Arnholdt (kl. Foto), haben derzeit alle Hände voll zu tun.

Freitag, 13. März 2020

Timo Lämmerhirt

Die Betreuung ist ab Dienstag, den 17 . März von 7 . 30 bis 13 . 30 Uhr möglich. Die Anmeldung des Betreuungsbedarfes erfolgt für Kindertagesstätten bei der Einrichtungsleitung, für Schulen bei den jeweiligen Schulleitungen.

Nachdem das Kultusministerium Baden-​Württemberg am Freitagnachmittag bekanntgegeben hat, dass die Schulen und Kitas ab kommenden Dienstag geschlossen bleiben, hat sich auch die Stadt Schwäbisch Gmünd am Abend noch einmal mit in Form einer Pressemitteilung geäußert. Ab Dienstag geschlossen — Notbetreuungen für die zahlreichen Kinder werden aber auch in Gmünd angeboten werden. „Den Montag nutzen die Schulen für einen geordneten Übergang“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann.Sicherstellen desgesellschaftlichen LebenIn Schwäbisch Gmünd sind die entsprechenden Einrichtungen von diesem Zeitpunkt an komplett geschlossen. Um allerdings insbesondere Eltern zu entlasten, die in Bereichen arbeiten, die für die Sicherstellung des gesellschaftlichen Lebens relevant sind, wie zum Beispiel Verwaltung, Polizei, Gesundheitswesen, Pflegeheime, Rettungsdienste, Lebensmittelgeschäfte, Lieferbetriebe für Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs, wird von der Stadtverwaltung eine Notbetreuung eingerichtet. Die Notbetreuung erfolgt für Kinder, die eine Kindertagesstätte in Schwäbisch Gmünd, eine Grundschule und die Klassenstufenundan weiterführenden Schulen besuchen. Diese Art von Notbetreuung wird von mehreren Gemeinden angeboten. Frederick Brütting, Heubachs Bürgermeister, nannte es „Kinder von Eltern, die systemrelevante Berufe“ hätten.Diese Notbetreuung erfolgt nur, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit in der Familie gegeben ist, keine Erkältungssymptome bei Eltern und Kinder vorliegen und kein Aufenthalt in einem Risikogebiet in den vergangenenTagen erfolgt ist.

