Coronavirus: Absagen, Absagen

Täglich erreichen uns immer mehr Absagen von Veranstaltungen aufgrund der Gefahr, sich mit dem Corona-​Virus anzustecken. Wir gehen aber davon aus, dass noch weitere Veranstaltungen abgesagt sind, die hier nicht aufgeführt sind.

Samstag, 14. März 2020

Heinz Strohmaier

1 Minute 15 Sekunden Lesedauer



Die Bauernversammlung für alle Bauern der Stadt Schwäbisch Gmünd am Montag,. März, im Gasthaus Rössle (Kapperle) findet nicht statt.Aufgrund der sich rasch verändernden Lage im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-​Virus findet der zentrale Gottesdienst zum Fest der Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd-​Mitte am Sonntag,. März, umUhr im Heilig-​Kreuz-​Münster nicht statt.Die Hauptversammlung des St. Antoniusverein Bargau und Weiler am Sonntag,. März, findet nicht statt.Die Hauptversammlung des NABU Gmünd am. ist auf unbestimmte Zeit verschoben.Der für Mittwoch. März geplante Radlertreff in der Gaststätte „Neue Welt“ wird abgesagt.Der für Sonntag,. geplante Seniorenfrühling in der Friedensturnhalle ist abgesagt.Die Herzsportgruppe Scheffold-​Turnhalle stellt ihre abendlichen Übungsstunden ab sofort bis. April ein.Das Café im Generationentreff der Spitalmühle schließt bis auf Weiteres.Der Auftritt des Männerchors des Gesangvereins Mutlangen in der St. Anna-​Klinikkapelle entfälltDie für Samstag geplante Hauptversammlung des Kleintierzuchtvereins Rechberg fällt aus.Der Diabetes-​Tag am. März wurde abgesagt.Der VHS-​Vortrag am Dienstag,. März, „Ist das heilig oder kann das weg?“ fällt aus.Das für Sonntag,. März,Uhr, in der Klosterkirche der Franziskanerinnen geplante Taizé-​Gebet entfällt in diesem MonatDie Hauptversammlung der Dorfgemeinschaft Wustenriet am Mittwoch,.März, im Dorfhaus fällt aus.Das Kundenzentrum der Stadtwerke Gmünd ist ab Montag geschlossen.Der am Dienstag,.März, vorgesehene Spielenachmittag des Generationenbüros Großdeinbach fällt aus.Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft Rechberg am Montag,. März,„Roter Löwen“ in Rechberg.Der Kindergottesdienst am Sonntag,. März, umUhr in der Augustinuskirche fällt aus.Die Veranstaltung am Montag,. März, umUhr im Pavillon der Uhlandschule über den neu gegründeten Bettringer Bürgerverein fällt aus.

