Dr. Joachim Bläse muss zu Hause bleiben

Corona und die Folgen: Weil der Gmünder Bürgermeister Dr. Joachim Bläse Kontakt mit einer Person hatte, bei der das Coronavirus festgestellt wurde, muss er jetzt zu Hause bleiben und darf mit keinen anderen Menschen näher in Kontakt treten.

„Nein, ich habe nicht das Coronavirus“, sagt Erster Bürgermeister Bläse. Doch es sei unverantwortlich, jetzt mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, nachdem er informiert worden ist, dass er zu den Kontaktpersonen eines positiv auf Coronavirus getesten Mannes gehört. Damit fällt Bläse für rund zwei Wochen bei allen Terminen aus, sagt aber, dass dies nicht auf Personen zutrifft, die wiederum Kontakt mit ihm gehabt haben. An Rathaus-​Arbeit wird es Bläse zu Hause sicher nicht mangeln, aber die Vor-​Ort-​Präsenz bei Sitzungen oder Gesprächen oder an seinem Schreibtisch fällt aus.

