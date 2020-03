Schulen können schon ab Montag schließen

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Freitag hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Schließung aller Schulen im Land ab kommenden Dienstag angekündigt. Wie das Landratsamt Ostalbkreis nun am Samstag, 14 . März, mitteilt, können die Schulen im Ostalbkreis unter bestimmten Voraussetzungen bereits ab Montag, 16 . März 2020 schließen.

Samstag, 14. März 2020

Heinz Strohmaier

Landrat Klaus Pavel hat direkt mit Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann Kontakt aufgenommen und die besondere Situation im Ostalbkreis geschildert, die sich nach der Rückkehr von vielen Skifahrenden aus Ischgl in Tirol ergeben hat. Aus den Reihen der Teilnehmenden wurden in den letzten Tagen vermehrt Corona-​Fälle bestätigt. Aufgrund der Vielzahl von Kontaktpersonen in den Bussen, die möglicherweise erkranken können oder bereits erkrankt sind, hat der Ostalbkreis u. a. ein Drive-​in-​Testzentrum zur Abstrichnahme eingerichtet und weitere erforderliche Maßnahmen ergriffen. Im Hinblick auf diese Sondersituation und die damit verbundenen besonderen Herausforderungen haben die Kultusministerin und der Landrat verbindlich folgende Vorgehensweise für den Ostalbkreis festgelegt: Den Schülerinnen und Schülern sollten laut Kultusministerium am Montag, 16 . März 2020 lediglich noch in geeigneter und angemessener Weise Lerninhalte, Lernpläne oder Aufgaben zusammengestellt und weitergegeben werden. Deshalb können im Ostalbkreis jetzt all diejenigen Schulen ab Montag, 16 . März 2020 schließen, die dies bereits am Freitag, 13 . März 2020 organisiert und erledigt haben.





16 . März, Formulare für den Antrag zur Notfallbetreuung. Diese sollten von den 16 . März schließen können findet in Schwäbisch Gmünd keine Anwendung. Die Gmünder Bildungs– und Betreuungseinrichtungen bleiben am Montag noch geöffnet, um hier Lerninhalte und weitere organisatorische Fragen abstimmen und klären zu können. Die Schulen und Kitas werden wie bekanntgeben, dann ab Dienstag komplett geschlossen. Die Stadt Schwäbisch Gmünd schreibt dazu: Bei den Sekretariaten und den Leitungen der Schulen und den Kindertagesstätten gibt es am Montag,. März, Formulare für den Antrag zur Notfallbetreuung. Diese sollten von den hier genannten genannten Gruppen entsprechend ausgefüllt werden. Die Pressemitteilung des Landratsamts mit dem Hinweis, dass Schulen unter bestimmten Voraussetzungen bereits ab Montag,. März schließen können findet in Schwäbisch Gmünd keine Anwendung. Die Gmünder Bildungs– und Betreuungseinrichtungen bleiben am Montag noch geöffnet, um hier Lerninhalte und weitere organisatorische Fragen abstimmen und klären zu können. Die Schulen und Kitas werden wie bekanntgeben, dann ab Dienstag komplett geschlossen.

