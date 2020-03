Coronavirus: Genaueres über die Ischgl– und Tirolreisenden aus dem Ostalbkreis

Foto: hs

Es gibt jetzt genauere Informationen über die Zahl der Omnibusse und Skiausflügler, die aus dem Corona-​Risikogebiet Ischgl beziehungsweise Tirol in den Ostalbkreis heimgekehrt und aufgerufen sind, sich bei den Gesundheitsbehörden zu melden, um dann auch mit Anmeldung und Code an den Testzentren zu erscheinen. Zunächst war in der Pressekonferenz im Landratsamt am Freitag von einer Mutmaßung die Rede, es könnte sich um 25 Ischgl-​Omnibusse handeln.

Sonntag, 15. März 2020

Heino Schütte

51 Sekunden Lesedauer



200

25

7

8

Auf Nachfrage der Rems-​Zeitung erklärte Susanne Dieterle, Pressesprecherin des Landratsamtes, am Sonntag nun genauere Zahlen. Zu dem konkreten Skiausflug nach Ischgl waren, wie nun ermittelt und gemeldet wurde, sechs Omnibusse mit etwaSkifahrern gestartet, von denen einige positiv auf Corona getestet wurden. Die am Freitag genannte, mutmaßliche Zahl von insgesamtBussen mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Ostalbkreis und angrenzenden Kreisgebieten resultiert aus Informationen des Landratsamtes, dass am Wochenende./.März und auch in den Tagen zuvor und danach etliche weitere Busunternehmen beziehungsweise Reiseveranstalter aus dem Ostalbkreis nicht nur in Ischgl, sondern auch zu anderen Skizzentren in Tirol mit Tages– und Urlaubsreisenden unterwegs und heimgekehrt waren, ehe jetzt auch Tirol als Risikokgebiet eingestuft wurde. Österreichische und andere Medien berichteten in den vergangenen Tagen übereinstimmend, dass ein massiver Infektionsherd in Ischgl offenbar das große Apresski-​Lokal „Kitzloch“ gewesen sein soll.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

205 Aufrufe

204 Wörter

44 Minuten Online