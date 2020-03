Als Stellvertreter im Fulltime-​Job

Julia Munz und Klaus Hinderer. Foto: has

Die Gemeinderatssitzung am Montagabend in Alfdorf ist ausgefallen, notwendige wichtige Entscheidungen will man über eine Gemeinderats-​App herbeiführen bzw. kommunizieren. Derzeit kommt vieles zusammen, mit dem man nicht rechnen konnte. Auf dem Alfdorfer Rathaus heißt der „Problemlöser“ Klaus Hinderer, der bis zur Amtseinsetzung des neuen Bürgermeisters am 28 . April die Geschäfte führt.

Montag, 16. März 2020

Rems-Zeitung, Redaktion

39 Sekunden Lesedauer



Für Klaus Hinderer, Stellvertretender Bürgermeister in Alfdorf, ist diese Aufgabe so langsam fast zum Fulltime-​Job geworden. „Am Anfang war es eigentlich nicht so viel“, sagt er und meint so etwa zwei Stunden am Tag. Doch dann tauchte das Thema „Hummelgautsche“ auf, das aufgrund der Brisanz (Anm.: Radikale Rechte sollen dort Anschläge geplant haben) bundesweit Beachtung fand und plötzlich musste Klaus Hinderer fast stündlich irgendwelchen Medien Rede und Antwort stehen. Was ihm in der Ausführung eigentlich keine Probleme bereitet, schließlich war er in seiner Dienstzeit Pressesprecher beim Polizeipräsidium Aalen. Lesen Sie die gesamte Geschichte über die Stellvertreter, die ihren Job ehrenamtlich ausüben, am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Alfdorf ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

272 Aufrufe

158 Wörter

4 Stunden Online