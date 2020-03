Corona-​Testzentrum am Schießtalplatz ist bereit für den Start

Nur wer einen Code und einen Termin hat darf mit seinem Auto zu dem Corona-​Testzentrum in Schwäbisch Gmünd kommen. Und so ist der Ablauf.

Montag, 16. März 2020

Eigentlich wollen Landrat Klaus Pavel und OB Richard Arnold keine öffentlichen Termine mehr wahrnehmen. Den einen machen sie aber noch – mit ausreichend Platz zu den Gesprächspartnern. Sie kündigen die Eröffnung des Corona-​Testzentrums auf dem Schießtalplatz in Schwäbisch Gmünd an. „Weil letzte Woche viele Ostälbler in Ischgl, Tirol und anderen Skigebieten Waren“, sagt Pavel.





Vor allem für solche, die im Risikogebiet waren, sei das Testzentrum eingerichtet worden. Wer dort war und Symptome spürt, soll bei seinem Hausarzt anrufen. Alle zugelassenen Ärzte aus der Raumschaft Schwäbisch Gmünd können ihren Patienten einen fälschungssicheren Code geben, mit dem die dann zum Testzentrum fahren können. Die Autos sollen geordnet auf dem Schießtalplatz einfahren und auf ihren Termin warten, in Aalen wurden etwa fünf Minuten pro Patient berechnet. Die Menschen bleiben in den Autos sitzen, ein Arzt im Schutzanzug nimmt von außen einen Abstrich des Rachens. Ein Arzt und vier Helfer des Roten Kreuzes sind immer vor Ort.





Lesen Sie den ganzen Text am 17 . März in der Rems-​Zeitung.



Die Proben werden gekühlt und gesammelt. Abends nachUhr werden sie im Labor getestet und etwaStunden später soll der Patient dann Bescheid bekommen, ob die Probe positiv auf das Virus ist oder nicht. Und ganz wichtig: Personalausweis mitbringen, sagt Pavel.

