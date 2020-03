Mögglingen, Gschwend, Böbingen: Verwaltungen teilen neue Öffnungszeiten der öffentlichen Einrichtungen mit

Archivfoto: Wagenblast

Die Gemeindeverwaltungen teilen mit, dass der Besucherverkehr in den Rathäusern minimiert werden soll.

Montag, 16. März 2020

Eva-Marie Mihai

1 Minute 54 Sekunden Lesedauer



In dringenden Fällen können persönliche Termine vereinbart werden. „Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahme, um die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung in dieser Ausnahmesituation sicherzustellen“ schreibt Schlenker. Kontakt zum Rathaus: Zentrale 07174 89900 0 .





Die Einrichtung einer Notfallbetreuung für Kinder bis einschließlich Klasse 6 wird aktuell vorgenommen. Diese Notfallbetreuung kann ausschließlich von Erziehungsberechtigten, die in Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeiten genutzt werden, um diese aufrecht erhalten zu können. Zur kritischen Infrastruktur zählen insbesondere die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten), die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur (Telekommunikation, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung) die Lebensmittelbranche.







Grundvoraussetzung ist dabei, dass beide Erziehungsberechtigte, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind. Weitere Voraussetzungen: Weder Kinder noch Eltern weisen für eine Coronainfektion typische Krankheitssymptome auf. Weder Eltern noch Kinder haben sich in den letzten Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten bzw. Kontakt mit einem Infizierten gehabt. Die Eltern sind in Mögglingen wohnhaft.





Sofern die Erfordernis dieser Notbetreuung vorliegt, bittet die Verwaltung, dies mit Angaben zu Kind und Beruf mitzuteilen bis spätestens Montag, 16 . März um 11 Uhr. Eine Voranmeldung und ein entsprechender Nachweis ist zwingend erforderlich. Der Umfang und die Art dieser Notfallbetreuung werde geprüft. Voraussichtlich wird dieser die Zeit von 7 . 30 bis 13 . 30 Uhr (ohne Mittagessen) umfassen.





Dies betrifft das Alte Schulhaus, das JuCa, die Mackilohalle und das Sportgelände, die Limesschule sowie das Feuerwehrhaus (Einsätze ausgenommen). Die Verwaltung bittet um Beachtung und Einhaltung der ausgesprochenen Vorgehensweisen im Zusammenhang mit dieser Pandemie durch die Behörden.





07972

681

10

5

07173

185600

Auch in Mögglingen wird das Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen, das teilt Bürgermeister Adrian Schlenker mit. Die Verwaltung ist telefonisch oder per E-​Mail erreichbar und zu den üblichen Sprechzeiten besetzt.Des Weiteren hat sich die Gemeinde dazu entschlossen alle öffentlichen Einrichtungen für den gesamten Trainings– und Übungsbetrieb sowie für Versammlungen und kleinere Veranstaltungen ab sofort zu schließen.Auch die Gemeindeverwaltung Gschwend hat beschlossen zur Reduzierung der Ausbreitung des Virus beschlossen alle gemeindeeigenen Einrichtungen für ebenfalls diesen Zeitraum zu schließen. Dies umfasst zusätzlich zu den Kindergarten und Schulen, die Bucherei, das Hallenbad, die Gemeindehallen und Mehrzweckhalle sowie das Rathaus.Das Rathaus steht weiterhin telefonisch (-​), per E-​Mail(info@​gschwend.​de) und persönlich nach vorheriger Terminvereinbarung für Ihre Anliegen zur Verfügung.Ab sofort sind vorläufig bis. April alle öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Böbingen geschlossen (Ausnahme: Notbetreuung). Am Montag ist noch Schulunterricht, aber es gibt kein Mittagessen und keine Schulbetreuung mehr. Auch das Rathaus kann in diesem Zeitraum keine Öffnungszeiten anbieten. In dringenden Fällen sind Terminvereinbarungen möglich. Bestehende Termine werden aufrecht erhalten. Telefonisch (Zentrale:) sind die Mitarbeiter weiterhin erreichbar.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

241 Aufrufe

459 Wörter

3 Stunden Online