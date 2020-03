„Weißt Du noch?“: Als für den Horten in der Ledergasse das letzte Stündlein schlug

Weiter geht in dieser Woche mit der RZ-​Dokumentation anlässlich des Starts zum großen Stadtumbau vor zehn Jahren. In der Ausgabe am Dienstag, 17 . März, geht es nun um den erstaunlichen Wandel in der Ledergasse. Sie war einst geprägt vom Kaufhaus Horten, das fast zehn Jahre lang leerstand, ehe der Betonklotz der Neubebauung u.a. mit Forum Gold und Remsgalerie Platz machte.

Vor Stadtumbau abund Landesgartenschau im Jahredurchlitt die Ledergasse eine schwere Krise. Nachdem der aus dem Jahrestammende Horten mit seiner markanten Kachelfassade im Zuge der bundesweiten Kaufhausschließungen verwaiste, verlor die Ledergasse zur Jahrtausendwende ihre Bedeutung als Einkaufs– und Flaniermeile. Jede Krise birgt. so eine alte Weishheit, freilich auch eine Chance. Heute stellt die Ledergasse ein freundliches Bindeglied zwischen Remspark und Altstadt dar.

